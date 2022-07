Kelis boos na sample Beyoncé: ’Het is niet zo moeilijk om me te contacteren’

Een fanpagina van Kelis deelde donderdag de tracklist van Renaissance, zoals het album van Beyoncé dat vrijdag uitkomt heet, waar uit de credits blijkt dat er werk van Kelis is gebruikt in het nummer Energy. Die liet in de comments weten: „Ik sta perplex over hoe respectloos en onkundig de betrokken partijen hebben gehandeld. Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. Niets is ooit wat het lijkt, sommige mensen in deze business hebben geen ziel en geen integriteit en houden iedereen voor de gek.”

Later donderdag plaatste Kelis een video over de kwestie op haar eigen Instagram, waarin ze onder meer zegt: „Ik heb niet alleen moeite met Beyoncé. Oké ze heeft mijn plaat gesampled, dat heeft ze eerder gedaan, ze heeft me eerder gekopieerd. Dat hebben anderen ook gedaan, dat maakt me niet zoveel uit.” Wel heeft de muzikante er moeite mee dat ze niet op de hoogte is gebracht. „We hebben elkaar ontmoet, we kennen elkaar. Het is niet zo moeilijk om me te contacteren, dat is gewoon fatsoen”, aldus Kelis, die ook uithaalt naar Pharrell Williams, die volgens haar met de rechten van haar werk aan de haal is gegaan.

Blijkbaar kreeg de zangeres na haar eerste berichten donderdag nogal wat Beyoncé-fans over zich heen die stelden dat ze jaloers is op het succes van hun idool. Dat spreekt ze tegen. „Ik ben niet jaloers dat iemand mijn werkt gebruikt, dat is de domste gedachte die ik ooit heb gehoord. Het gaat erom dat je als artiesten onder elkaar het fatsoen moet hebben om elkaar dit soort dingen te laten weten, dat zou logisch moeten zijn.”