Bilal Wahib schuift toch niet aan bij Beau

Bilal Wahib is donderdagavond toch niet te gast in de talkshow Beau. Dat bevestigt zijn advocaat aan het ANP. In de talkshow zou de Mocro Maffia-acteur en zanger voor de eerste keer reageren op de commotie die is ontstaan na een chatsessie met een minderjarige jongen op Instagram. Wahib vroeg de jongen tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.