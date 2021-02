Verdachten overval Nikkie en Gijp in maart voor rechter

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Minsterie Rotterdam aan het ANP na berichtgeving van RTL Boulevard.

Een zevende verdachte werd in december al vrijgelaten. Er was onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden, meldde de rechtbank, maar hij is nog wel verdachte in de zaak. De zitting van 19 maart gaat om een voorbereidende zitting. De zaak wordt dus nog niet inhoudelijk besproken. De voorlopige hechtenis wordt dan dus waarschijnlijk verlengd.

Onder schot

De verdachten zijn tussen de 19 en 24 jaar. Ze werden in december bij woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk gearresteerd. De politie heeft tijdens de aanhoudingen een auto, designerkleding, designtassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. Ook nam de politie telefoons en laptops mee.

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus in haar eigen huis in Uden overvallen. Vier overvallers hielden de make-upartieste samen met haar verloofde Dylan onder schot. Eerder dat jaar werd de auto van Van der Gijp ingeslagen met een hamer. De daders slaagden er echter niet in een buit mee te nemen. De ruiten van Gijps wagen bleken gepantserd.