Vlaanderen rouwt om Gorki-zanger Luc De Vos

"Gent verliest een muzikaal icoon", aldus de krant.

De Vos is zaterdagavond op 52-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. "Met grote verslagenheid melden wij u het overlijden van onze Luc De Vos", liet Gorki op Facebook weten aan fans van de band. "Vossieboy is vandaag in zijn schrijvershok overleden en laat ons verweesd en vol ongeloof achter." De Vos laat een echtgenote en een zoon van 13 jaar achter.

Gorki (dat eerst Gorky heette) bracht elf albums uit en had in België hits als Mia, Lieve kleine piranha en Anja. De Vos was ook actief als columnist en schreef diverse boeken. Hij werd zaterdagavond gevonden in een flat in Gent die hij als werkplaats gebruikte. Een autopsie moet zondagmiddag meer duidelijkheid verschaffen over de doodsoorzaak.

"Vlaanderen verliest vandaag een groot muzikant en een groot artiest", zei de Vlaamse minister-president Geert Bourgois zaterdagavond in een verklaring. Hij noemt De Vos 'een icoon van de popmuziek in Vlaanderen'.

Ook de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz, betuigde zondag zijn medeleven. De bewindsman noemde de zanger „een van de grootste Vlaamse rock-iconen”. Volgens de minister heeft De Vos „een onuitwisbaar stempel gedrukt op de Nederlandstalige muziekscene sedert de jaren negentig”. De zanger bracht eenvoudige, herkenbare en toch diepzinnige teksten die jong en oud in Vlaanderen raakten, aldus Gatz.