Honderden demonstreren tegen optreden Roger Waters in Frankfurt

De 79-jarige muzikant wordt al langer beschuldigd van antisemitisme. De stad had daarom eerder geprobeerd het optreden van Waters in Frankfurt te verbieden, maar de rechter oordeelde dat dat niet mocht en verwees naar de artistieke vrijheid.

Deelnemers aan de actie hadden onder meer borden mee met teksten als „Israël, we staan aan jullie kant.” Ook waren teksten te zien als „Roger Waters, wish you were not here”, een verwijzing naar een van de beroemdste nummers van de groep Pink Floyd, waar Waters medeoprichter van was.

Onderzoek

Eerder deze week ontstond ophef over een optreden dat Waters in Berlijn gaf. Tijdens die show verscheen hij op het podium in een uniform dat op dat van een SS-officier leek. Waters droeg een lange zwarte jas met rode armbanden, waarop gekruiste hamers in plaats van hakenkruizen stonden. Ook greep hij naar een mitrailleur en schoot hij nepkogels af. De Duitse politie liet weten een onderzoek in te stellen naar het optreden.