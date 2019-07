Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven tóch door met Draadstaal

„We hebben net gehoord dat Draadstaal weer terugkomt”, zei Jeroen in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica. „We gaan weer een nieuw seizoen maken, dat is wel heel fijn. Het was even een soort tussenpoos. NPO zit natuurlijk in enorm zwaar weer, dus elke keer was het: ’wat gaan we wel doen en wat niet?’. Er is eigenlijk geen geld meer, maar wij zijn heel blij, want we mogen dus nog een seizoen maken.”

Jeroen en Dennis zitten momenteel in de opnames voor het laatste seizoen van de politieserie Smeris. Daarna volgt ook nog een film. „Daar zijn we al een tijdje mee bezig. We wilden het eigenlijk al een paar seizoenen geleden. Het leek ons wel leuk om een film te maken. Nu dit echt het laatste seizoen is, kunnen we niet anders. Dat gaat gewoon gebeuren ja.”