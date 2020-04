Dj’s herdenken sterfdag Avicii

„2 years, still missing you every day”, schrijft Romero bijvoorbeeld op Instagram bij een foto van hem en Avicii. Hij plaatste er een emoticon van een hartje bij.

Oliver Heldens kan bijna niet geloven dat het al twee jaar geleden is dat Avicii een einde aan zijn leven maakte. „Het voelt als gisteren”, schrijft hij. Hij roept zijn volgers op alert te zijn bij psychische problemen. „Gezondheid is altijd belangrijker dan je carrière of succes”, vindt de dj.

Avicii, geboren als Tim Bergling, bereikte wereldfaam met hits als Wake Me Up en Hey Brother. De druk die gepaard ging met die roem en het vele toeren eisten zijn tol. Bergling maakte in 2014, op zijn 25e verjaardag, bekend ernstige gezondheidsproblemen te hebben en voorlopig niet meer op te kunnen treden. Nog geen twee jaar later liet hij weten helemaal niet meer te willen toeren. Wel bleef hij actief als producer.

Bergling werd op 20 april 2018 dood aangetroffen in Oman, hij werd 28 jaar oud. Een paar dagen later liet zijn familie in een brief doorschemeren dat de dj zelfmoord had gepleegd. „Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden”, schreven de nabestaanden, die Bergling omschreef als ’een perfectionist die reisde en werkte in een tempo dat leidde tot extreme stress.’ „Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond.”