’Knor’ is om op te vreten

Opa’s terugkeer rijt oude wonden open in deze verfilming van De wraak van Knor (2010) van Tosca Menten. Zijn dochter verstopt zich in de moestuin en doet net of ze niet thuis is, zijn zus reageert misprijzend. Ook voor kleindochter Babs, die eigenlijk van zijn bestaan niet eens wist, is grootvaders komst een onprettige verrassing. Want zonder veel omhaal pikt hij het schuurtje in dat eigenlijk het domein is van haar en haar beste vriend.

Dat Babs uiteindelijk toch ontdooit, heeft alles te maken met het verjaardagscadeau dat opa voor haar regelt. Een schattig biggetje, dat van haar moeder alleen mag blijven als het met succes een puppycursus afrondt. Luisteren leert het beestje wel, maar zindelijk worden is op z’n zachtst gezegd een dingetje. De poepgrapjes die vooral de jongere kijkers zullen aanspreken, zijn in Knor dan ook niet van de lucht.

Het onderlinge gestuntel van de volwassenen injecteert deze animatiefilm met subtielere humor. Mede dankzij Jelka van Houten en Henry van Loon, die de ouders van Babs hun stem lenen. Terwijl ook Kees Prins (opa), Loes Luca (tante) en Alex Klaassen (hondentrainer) een grote bijdrage leveren aan het succes van Knor.

Intussen blijft opa’s sinistere geheim een bron van spanning in deze knap geanimeerde familiefilm, die zich afspeelt in een oer-Hollands decor. Regisseur Mascha Halberstad en haar team paren daarbij een goed gevoel voor ritme en detail aan een hartveroverend ’character design’. Vooral Knor zelf is om op te vreten.

✭✭✭✭ (4 uit 5)