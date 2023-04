Juan Carlos ontkent bestaan buitenechtelijke dochter

De onthulling over het bestaan van een vermeende buitenechtelijke dochter komt uit een aanstaand boek over Juan Carlos, waaruit de Spaanse krant El Confidencial al heeft gepubliceerd. De vrouw, genaamd Alejandra, zou rond 1980 zijn geboren. Ze zou pas op latere leeftijd hebben ontdekt dat haar vader de koning zou zijn.

De 85-jarige Juan Carlos, die van 1975 tot en met 2014 koning van Spanje was, was afgelopen week weer even in Spanje. De vader van de huidige koning Felipe woont sinds 2020 in Abu Dhabi. De emeritus koning vertrok daarheen nadat hij in opspraak was geraakt vanwege onduidelijkheid over financiële transacties.