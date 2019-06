Marco Borsato hangt foto’s van fans aan de muur

„Wat ik voel is niet in woorden te vatten! Al deze blije gezichten van mensen de afgelopen dagen. Ik hang jullie bij mij thuis als herinnering”, schrijft Marco, die woensdagavond zijn reeks afsloot, bij een foto van het kunstwerk op Instagram. „Zie je jezelf hier tussen? Je hangt straks echt bij mij thuis!”

De zanger betrad vijf keer het podium van het Rotterdamse stadion. In totaal heeft Marco nu vijftien keer opgetreden in De Kuip. Niet eerder gaf een artiest hier zo vaak een concert. Hij verbreekt daarmee het record van The Rolling Stones, die er tien keer optraden.