The Monkees-bedenker Bob Rafelson (89) overleden

Samen met wijlen zijn zakenpartner Bert Schneider, raakte Bob na het zien van The Beatles’ film A Hard Day’s Night geïnspireerd om de sitcom The Monkees te maken over de fictieve gelijknamige band. Maar ook buiten het tv-scherm bleken castleden Micky Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork en Davy Jones een succes. The Monkees scoordental van hits, waaronder I’m a believer, (I’m not your) steppin’ stone, Daydream believer en Last train to Clarksville. Wereldwijd verkocht de band meer dan 75 miljoen platen. Bob was tevens verantwoordelijk voor de film Head over de wereldberoemde band.

Naast mede-bedenker The Monkees was Rafelson eveneens een geliefd regisseur en schrijver. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de films Five easy pieces, waarvoor hij meerdere Oscarnominaties kreeg, The king of marvin gardens en The postman always rings twice.

Naast zijn vrouw laat Bob ook hun kinderen Harper en E.O achter, evenals zijn 61-jarige zoon Peter, die hij had met ex-vrouw Toby Carr.