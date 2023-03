Carlo Boszhard neemt rust na zorgen om hart

Boszhard vertelt in zijn column voor tv-gids Televizier hoe hij in korte tijd te maken kreeg met twee medische incidenten die hem dwingen het rustiger aan te doen.

Boszhard en zijn aanstaande echtgenoot Herald Adolfs zitten momenteel midden in een verhuizing. Alle bijkomende drukte en stress lijken hun tol te eisen, zo merkt de presentator als hij ineens tegen de vlakte gaat: „Mijn rechterenkel is instabiel. En daar lig ik kermend van de pijn op het afdekzeil.” Carlo gaat naar eigen zeggen zo’n drie keer per maand onderuit vanwege zijn zwakke enkel.

De presentator maakt zich daarnaast zorgen om zijn hart. In 2015 belandde hij al eens in het ziekenhuis met hartklachten die hem dwongen zijn levensstijl rigoureus om te gooien. Hij viel tien kilo af en ging meer sporten om een betere conditie te krijgen. Daarnaast blijft hij alert, want hartproblemen blijken een familiekwaal.

Familiekwaal

In zijn column vertelt Boszhard dat hij de afgelopen tijd last heeft van druk op de borst. Dit is inmiddels voor hem een teken aan de rem te trekken en rust te nemen: „Ik ben op een leeftijd dat ik goed naar mezelf moet luisteren en lig dus met het been omhoog.”