Katja Schuurman wil komend half jaar ander pad volgen

„Na ruim 25 jaar vol in het een na het andere project duiken, of dat nu een film, een televisieprogramma, een boek, een eigen filmproductiebedrijf, kledinglijn, duurzame sieradenlijn of een sociale onderneming was, wil ik kijken wat er gebeurt als ik mijn tijd niet opvul”, zegt de 46-jarige Katja. „Ik heb veel dingen gedaan waar ik trots op ben, die ik waardevol vind, maar me ook geregeld beziggehouden met onzin. Gewoon omdat het op mijn pad kwam en ik ja zei.”

Volgens Katja zijn er nog veel dingen waar haar hart sneller van gaat kloppen. Die staan naar eigen zeggen ’al jaren’ op haar to-do-lijstjes. „Onderaan. Zodat ik er nooit aan toekom. Ik ben nu 46 jaar. Hopelijk heb ik nog een heel leven voor me. Ik ben benieuwd wat de komende 46 jaar me kunnen brengen als ik daarvoor open durf te staan. Als ik niet als vanzelfsprekend doorga op het pad dat ik al zo lang bewandel, omdat ik daar nu eenmaal ooit op terechtgekomen ben.”

Katja sluit niet uit dat ze weer terugkeert op hetzelfde pad maar misschien wordt het ook ’iets heel anders’. „Ik doel hiermee zeker niet alleen op werk, maar op het leven zelf. (...) Ik blijf mijn werk voor @returntosender doen, als ook de promotie van de twee films en korte serie die komend jaar uitkomen, en ik zal hier en daar wat mooie schoenen blijven ontwerpen. Maar ik ga de komende tijd vooral dwalen, verdwalen waarschijnlijk, lezen, schrijven, wandelen, me vervelen, tijd vergooien en héél veel knuffelen met mijn meisjes. En ik zal de inzichten die dat misschien wel oplevert zeker wél met jullie delen via mijn sociale media! Liefde!”