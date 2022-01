Duitse acteur en schrijver Hardy Kruger (93) overleden

Kruger maakte op 16-jarige leeftijd zijn filmdebuut in The Young Eagles, een dramafilm uit 1944. Verder speelde hij nog in films A Bridge Too Far (1977) en Berry Lyndon (1975).

In zijn autobiografie, die in 2016 uitkwam, schreef Kruger dat hij was ’opgevoed om van Hitler te houden’. Op zijn zestiende werd hij opgeroepen om te vechten in de Tweede Wereldoorlog. In zijn boek schreef Kruger dat hij brak met de nazi's toen hij een bevel weigerde om een groep gevangengenomen Amerikaanse soldaten te doden.

Kruger werd ter dood veroordeeld, maar werd gered door een officier die het bevel om hem te doden tegenwerkte. Nadat Kruger ging acteren, sprak hij zich meermaals uit tegen rechts-extremisme.