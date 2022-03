Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie roman Niolet Steemers Moeder verdwenen harmonie zoek in ’Wat niet deert’

— Wat: thriller — Wie: Nicolet Steemers — Uitgeverij: Volt

Door Bertjan ter Braak

Detail van de cover van ’Wat niet deert’. Ⓒ PR

In Nicolet Steemers’ nieuwe roman Wat niet deertt heeft een familie het plan opgevat om naar hunzomerhuis in de Achterhoek te gaan. Oudste zoon Ruud, zijn broer componist Philip en diens vrouw Susan, zusje Manon en vader. Aanleiding: vader heeft een beroerte gehad, wie weet brengt hun huisje in het oosten, ’Harmonie’ genaamd, nog iets terug bij hem.