Schoonzus Sophie probeerde Meghan als nieuwkomer te helpen

De schoondochter van koningin Elizabeth komt, net als Meghan, uit een middenklasse-gezin. Ook Sophie kreeg in de begindagen van haar relatie met prins Edward, de jongste zoon van Elizabeth, te maken met kritiek van de media.

„Maar vergeet niet dat ik vijf jaar had om me aan te passen”, zegt de gravin van Wessex over de lange relatie die ze had met Edward voor ze in 1999 met hem trouwde. „En tijdens onze verloving van zes maanden verbleef ik zelfs op Buckingham Palace.” Harry en Meghan waren nog geen anderhalf jaar samen toen ze zich verloofden.

Sophie werd naar verluidt een goed luisterend oor voor Meghan, toen zij met Harry in Frogmore Cottage woonde. „We proberen altijd een nieuw lid van de familie te verwelkomen en te helpen”, zegt de gravin. Nu Harry en Meghan in Los Angeles wonen, wenst Sophie hen niks dan goeds. „Ik hoop gewoon dat ze gelukkig zijn.”

Druk

Ze verwacht wel dat met hun terugtrekken en het terugtreden van prins Andrew de hele Britse koninklijke familie het druk krijgt na de coronacrisis. „Het land heeft veel steun nodig na deze crisis”, aldus de gravin, die een belangrijke rol ziet voor haar familie vanwege de ’consistente aanwezigheid’ van de verschillende leden van de koninklijke familie. Hen is nog niet gevraagd extra werkzaamheden op zich te nemen. „We hebben allemaal onze eigen portefeuille. Ik zie niks veranderen”, zegt Sophie, gravin van Wessex, daarover. „Maar als we worden gevraagd om meer te doen... ik weet nog niets, er is nog niets gevraagd.”

Volgens Sophie is het ook nog maar de vraag of zij en Edward meer werk op zich kunnen nemen. „Ik ben al best wel druk, dus ik weet niet hoeveel meer ik kan doen”, vertelt de gravin. „Mensen besteden opeens meer aandacht aan wat ik doe, maar ik ben net zo druk als altijd.”