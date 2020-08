Chrissy Teigen onderging ongemerkt zwanger operatie

Ⓒ Getty Images

Chrissy Teigen, die samen met haar man John Legend in de videoclip van zijn nieuwe nummer Wild bekendmaakte dat ze een kindje verwachten, zegt dat ze verbaast was dat ze spontaan zwanger is geworden. Omdat ze er destijds niets vanaf wist, is ze nog onder het mes gegaan om haar borstimplantaten te laten verwijderen.