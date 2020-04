Leonardo DiCaprio start voedselfonds

De acteur en Laurene Powell Jobs lieten donderdag weten dat het fonds armere gezinnen wil helpen, evenals ouderen, mensen die hun baan zijn verloren en kinderen die afhankelijk zijn van schoolmaaltijden. Die laatste groep wordt hard getroffen nu de scholen in de VS zijn gesloten. De stichting gaat samenwerken met World Central Kitchen, dat maaltijden verstrekt bij calamiteiten, en Feeding America dat in de VS de schoolmaaltijden verzorgt en voedselbanken runt.

DiCaprio liet donderdag weten: „In deze crisis inspireren organisaties als World Central Kitchen en Feeding America ons allemaal met hun rotsvaste toewijding om de meest kwetsbare mensen te voeden. Ik ben oneindig dankbaar voor hun werk aan de frontlinie, zij verdienen onze steun.” Oprah Winfrey heeft inmiddels laten weten dat 1 van de 10 miljoen dollar die zij uittrekt voor noodhulp naar het fonds gaat.

Feeding America kon donderdag op meer steun rekenen: Amazonbaas Jeff Bezos zegde 100 miljoen dollar toe, de grootste donatie in de geschiedenis van de organisatie.