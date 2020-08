Prins Joachim begint later aan nieuwe baan

Prins Joachim (51), de jongste zoon van koningin Margrethe, werd begin juli tijdens zijn vakantie op het koninklijke wijngoed Château de Cayx in het zuiden van Frankrijk getroffen door een bloedstolsel in de hersenen. Hij had volgens medische experts het geluk dat medische hulp snel en adequaat kon worden geboden. Eerst in Cahors en daarna in het universitair ziekenhuis van Toulouse. Daar werd het bloedstolsel verwijderd.

Doktoren verklaarden dat de prins geen blijvende schade heeft opgelopen. De afgelopen weken heeft hij uitgerust in het kasteel, waar ook zijn broer kroonprins Frederik op bezoek kwam. „Dankzij snel ingrijpen is hij er goed van afgekomen”, vertelde Frederik na afloop. „Het was natuurlijk een hele vreselijke ervaring voor hem.”

Joachim woont al een jaar met zijn echtgenote prinses Marie en hun kinderen Henrik en Athena in Frankrijk. De prins volgde een eenjarige bijzondere opleiding aan de École militaire, waar hij eerder dit jaar zijn diploma in ontvangst mocht nemen.