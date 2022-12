Jack van Gelder slaat terug naar Marcel van Roosmalen: ’Hij heeft me bijna gestalkt’

Van Gelder reageerde op een venijnige column van Van Roosmalen in De Oranjewinter over Van Gelder en zijn rol bij het Huis van Oranje. Het KNVB-feest in de Johan Cruijff Arena werd aanvankelijk afgelast wegens gebrek aan belangstelling, maar vrijdag – als Nederland op het WK in Qatar tegen Argentinië speelt – gaat het feest toch door.

„Hij heeft mij bijna gestalkt, hij had een rubriek in de Vara-gids en vroeg of ik alsjeblieft een interview met hem wilde hebben”, weet Van Gelder. „Hij vond mij een leuke en interessante man. Dat heb ik afgezegd, en sindsdien ben ik de lul.” De sportjournalist vindt het „sneu dat hij nooit een keer iets positiefs kan zeggen, over wie dan ook. Het lijkt me zo vervelend als je alleen maar cynisch en sarcastisch in het leven kan staan. Het is gewoon een zeikerd eerste klas”.

Van Gelder beklemtoont dat er „heel veel mensen vreugde beleven” aan het Huis van Oranje – en dat hij goed tegen de kritiek van Van Roosmalen kan.

Marcel van Roosmalen heeft, vooralsnog, niet gereageerd op de uitspraken van Jack van Gelder.

