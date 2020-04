Meerdere landen sluiten zich aan bij alternatief Songfestival

Zo’n 13 à 14 landen, ruim een derde van het deelnemersveld, gaan de show live vertonen. Dat zei uitvoerend producent Sietse Bakker woensdagavond in M.

Achter de schermen is het Nederlandse team druk bezig met de voorbereidingen. „We zijn pas net bekomen van de schok het gaat niet door. Dat betekent dat we nog allerlei dingen moeten doen om het af te wikkelen en tegelijkertijd zijn we met dit programma bezig”, zei Bakker. „Dus veel bellen met artiesten, met omroepen, met mensen die ons hierbij moeten gaan helpen. We krijgen ontzettend veel steun. Dat is mooi om te zien maar we hebben echt nog een lange weg te gaan om dit in de steigers te zetten voor 16 mei.”

De liveshow wordt vanuit Nederland gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Tijdens de twee uur durende uitzending is onder meer aandacht voor de 41 artiesten die dit jaar zouden meedoen. Ook bekende oud-deelnemers laten van zich horen en vertellen live in de uitzending hoe het er momenteel in hun land aan toe gaat. Volgens Bakker is het nu vanwege de coronacrisis belangrijk dat we in Europa niet over elkaar praten maar met elkaar.

Potje voetbal

Het programma wordt in Hilversum gemaakt. „Eigenlijk zouden we volgende week Ahoy in gaan om op te bouwen. Dat is nu niet beschikbaar. We gaan dit nu vanuit Hilversum doen, op de plek waar het eerste songfestival in Nederland plaatsvond”, aldus Bakker.

Over het Songfestival van volgend jaar wil de producent nog niet speculeren. „Het is een hele gekke tijd, we weten nog nauwelijks wat er volgende week gebeurd in Nederland, in Europa en de wereld. Iedereen is ontzettend positief maar er moet een hoop gebeuren. Het is geen potje voetbal dat je even kan verplaatsen.”

„Ahoy moet beschikbaar zijn, we hebben al die hotelkamers weer nodig. En ook financieel betekent het natuurlijk iets”, ging de uitvoerend producent verder. „We hebben nu gezegd: laten we nu eerst op die 16 mei focussen en tegelijkertijd in gesprek met de partijen blijven met de vraag wat kunnen we volgend jaar voor elkaar boksen. Iedereen wil het heel graag: de omroepen, de EBU, Rotterdam... en we hebben het ook gewoon verdiend hè, vorig jaar.”