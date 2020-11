Onderzoek ministerie van Justitie VS naar Epstein-deal blijft zonder gevolgen

Het ministerie concludeerde in het onderzoek dat de federale aanklager die in 2007 tot een omstreden deal kwamen om Epstein niet te vervolgen, schuldig is aan ’slechte beoordeling’, maar stelt tevens vast dat er daarbij geen sprake is van overtreding van de wet. Wel staat in het verslag te lezen dat de voormalig hoogste federaal aanklager in Miami, Alexander Acosta, het federale onderzoek naar Epstein destijds al had gesloten ’voordat er significante stappen in het onderzoek waren afgerond’.

De beslissing om geen actie te ondernemen, leidt tot woede. Zo reageert de Republikeinse senator en voorzitter van de Senate Judiciary Oversight Subcommittee: „Een miljonair met goede connecties laten wegkomen met kinderverkrachting en internationale sekshandel is geen ’slecht oordeel’ - het is een walgelijk falen. Amerikanen zouden woedend moeten zijn.”

Het ministerie van Justitie heeft nog geen officiële verklaring afgelegd over het onderzoek.

In juli 2019 stapte Acosta op als minister van Werkgelegenheid onder de regering Trump, toen zijn rol in de Epstein-deal bekend werd.