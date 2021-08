Oud-manager: ’R. Kelly was een nachtmerrie als werkgever’

R. Kelly was „een nachtmerrie” voor zijn personeel. Zijn oud-manager Tom Arnold beweert dat de zanger er vreemde regels op nahield en salaris van zijn medewerkers inhield als die niet werden nageleefd. Zo vertelde hij donderdag volgens Amerikaanse media in de rechtbank van New York. Arnold is een van de getuigen die is gehoord in de misbruikzaak tegen Kelly.