Auto Nicky Romero leeggeroofd

„Vannacht ingebroken in mijn auto! Mensen met keyless entry opgelet”, twittert Nicky met een filmpje waarop te zien is dat zijn hele auto is leeggeroofd.

Op Instagram deelt hij nog meer beelden, waaronder de filmpjes van de beveiligingscamera’s. „Vannacht is mijn auto gestript door een bende, gewoon voor mijn deur terwijl ik sliep”, aldus Nicky. In de video legt hij uit dat zijn autosleutel ’gewoon in de woonkamer’ lag, maar de inbrekers toch een scan hiervan hebben kunnen maken, om vervolgens zijn auto moeiteloos open te krijgen.

Meerdere sterren zijn de afgelopen jaren al slachtoffer geweest van auto-inbraken. Onlangs is de auto van Giel Beelen tijdens het Amsterdam Dance Event gekraakt.