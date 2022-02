Tim Hofmans Boos wint kinderprijs

Tim Hofman Ⓒ BNNVara/Wessel de Groot

Het YouTube-programma Boos, dat eerder dit jaar Hilversum op zijn grondvesten deed trillen door het seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland aan de kaak te stellen, is dit jaar verkozen tot favoriete online serie tijdens de NPO Zapp Awards. Andere winnaars van de kinderprijzen zijn Het Sinterklaasjournaal, Dieuwertje Blok, De Luizenmoeder en Koen van Heest.