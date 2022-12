Dóórgaan na aanslag Bataclan in hartverscheurende film

Wat: drama

Regie: Kilian Riedhof

Met: Pierre Deladonchamps, Zoé Iorio, Anne Azoulay

Drie dagen later, kort na het zien van Hélènes ontzielde lichaam, postte Antoine Leiris op Facebook een bericht waarin hij de daders zijn haat ontzegde. ’Vous n'aurez pas ma haine’ schreef hij, koppig weigerend om zich mee laten slepen in een neerwaartse spiraal van angst, woede en vergeldingsdrang. Omdat hij daar zelf niet beter van zou worden en de kleine Melvil evenmin.

Boekverfilming

Vous n'aurez pas ma haine werd ook de titel van het boek Leiris later zou publiceren en dat nu is verfilmd, met acteur Pierre Deladonchamps in de hoofdrol. De Duitse regisseur Kilian Riedhof koos voor een ingehouden film, die zich voor het grootste deel afspeelt bij de hoofdpersoon thuis. We zien hoe zijn vrouw flirterig afscheid neemt, terwijl hij achterblijft met de 2-jarige Melvil. Zij vertrekt met een gezamenlijke vriend naar een concert van de Eagles of Death Metal, om nooit meer terug te keren.

Zwart gat

Na het ongeloof en de onzekerheid die volgen op de eerste onheilstijdingen, rest er een gapend zwart gat in het leven van Leiris en zijn zoontje, al is die laatste te jong om dat echt te beseffen. Het gemis is er niet minder om en de piepjonge Zoé Iorio maakt dat op een hartverscheurende manier duidelijk.

In zijn worsteling om bij zinnen te blijven, formuleert de schrijver intussen zorgvuldig hoe hij door wil na Bataclan. Dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch blijft Leiris inspirerende boodschap hangen, ook lang na de aftiteling: dat de donkere schaduw van dood en verderf alleen te verjagen valt door samen te kiezen voor het leven.

✭✭✭✭