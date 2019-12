Twan Huys terug op de buis

Huys presenteerde jarenlang bij de publieke omroep programma’s als Nieuwsuur en College Tour. In september 2018 stapte hij over naar RTL waar hij RTL Late Night ging presenteren als opvolger van Humberto Tan. De talkshow werd geen succes. In maart besloot RTL per direct de stekker uit het programma te trekken.

De presentator is nu te zien als vaste vervanger van het presentatieteam van Buitenhof. De vaste kern bestaat uit Jort Kelder, Hugo Logtenberg en Pieter Jan Hagens. Kelder presenteerde het programma vorige zondag, naar eigen zeggen, voor het laatst.