Filmproducties in Nieuw-Zeeland mogen weer van start

Zolang producties zich houden aan de protocollen mogen zij hun werk weer hervatten. Dat meldt Deadline. Inmiddels zijn een aantal lokale producties alweer aan het werk. Dat geeft goede hoop voor grote projecten als de Avatar-film van James Cameron en de Lord of the Rings-serie van Amazon, die in Nieuw-Zeeland worden gedraaid.

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat ook grote internationale projecten verder kunnen gaan met filmen. Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland zei eerder namelijk dat de grenzen voorlopig nog niet opengaan.