1,1 miljoen kijkers voor SlimmerIQen

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De RTL-quiz, gepresenteerd door Peter van der Vorst, staat op de zesde plaats in de lijst met best bekeken programma's. De koppositie is voor Studio Sport Eredivisie, dat meer dan 3 miljoen kijkers wist te boeien.

Iets meer dan 2,6 miljoen mensen keken zondagavond naar het Achtuurjournaal, goed voor een tweede plek. De Reünie (ruim 1,9 miljoen kijkers) maakt de top drie compleet.

De uitzending van Brandpunt van zondag, waarin kritiek werd geuit op het adoptieprogramma Met open armen van Natasja Froger, trok zo'n 440.000 kijkers.