Jarige Miley Cyrus krijgt enorme pizzataart

De Amerikaanse zangeres begon haar verjaardag in Hollywood en zal daar vermoedelijk nog een lange reeks aan festiviteiten aan toevoegen. Op Instagram is te zien hoe Miley een enorme taart in ontvangst neemt, die de vorm heeft van een pizza. "Het is mijn verjaardag", aldus Miley in een begeleidende tekst.

Miley zou naar verluidt verkering hebben met Patrick Schwarzenegger, de zoon van de beroemde acteur Arnold Schwarzenegger.