’Ik moest compleet naakt zonnebaden terwijl crew keek’ Actrice Brooke Shields getuigt over misbruik als jonge tiener op set

Door Paul Demeyer Kopieer naar clipboard

„Toen ik tien was, liet mijn moeder me naakt fotograferen in bad. Kindermisbruik? Dat kon haar niets schelen. Als ik maar geld opbracht voor haar drankverslaving.” Blue lagoon-actrice Brooke Shields (57) is bijzonder hard voor haar moeder, in de tweedelige serie Pretty baby die straks te zien is op de streamingdienst Hulu.