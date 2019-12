Caroline van Eeden wordt weer oma

„Het is echt fantastisch. We denken altijd dat het zo vanzelfsprekend is en dat is in dit geval niet geweest”, vertelt een trotse Caroline aan Shownieuws. „We zijn echt verwonderd, blij en zielsgelukkig. Het is ook heel apart als je zoon, je tweede zoon, vader wordt. Het is bijna niet te omschrijven hoe mooi dit is.”

Caroline heeft zelf drie zonen en twee kleinzoons, stiekem hoopt ze nu dan ook op een kleindochter. „Ze zijn me allemaal even lief, maar ik heb nu twee kleinzoons, dus het zou wel heel leuk als het een meisje zou worden.”