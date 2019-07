Netflix bestelt Sandman-serie van Neil Gaiman

Gaiman schreef 75 delen in de stripreeks over Morpheus, heerser van de droomwereld, die in de eerste comic na 70 jaar gevangenschap vrijkomt en ten strijde trekt met zijn broers en zussen, de Endless. Gaiman verwerkte in de serie allerlei bestaande mythologieën, maar in The Sandman komen ook historische figuren uit de echte wereld voor.

Het is zeker niet het eerste werk van Gaiman dat wordt opgepakt in Hollywood. Recentelijk werden ook series gecreëerd op basis van zijn boeken Good Omens en American Gods. Van The Sandman zou eigenlijk een film worden gemaakt, maar dat project werd drie jaar geleden gestaakt.