Acteur en voormalig profsporter Brad William Henke (56) overleden

Voordat Henke begon met acteren, speelde hij op hoog niveau bij de Denver Broncos. De NFL-speler moest in 1994 gedwongen stoppen vanwege blessureleed en ging zich toen op acteren richten. Er volgden rollen in onder meer Lost, Dexter, ER en Law & Order. Zijn meest bekende rol is die van cipier Desi Piscatella in de populaire Netflix-serie Orange Is the New Black. Henke was tussen 2016 en 2018 in de serie te zien. In 2017 won hij met de gehele cast een SAG Award.

„Brad was een ongelooflijk aardige man met vrolijke energie”, liet zijn manager Matt DelPiano weten in een verklaring aan E!Nieuws.„Een zeer getalenteerde acteur. Hij vond het heerlijk om deel uit te maken van deze gemeenschap. En wij hielden ook van hem. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en familie.”