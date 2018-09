Kris Jenner: 'vriend is geen stalker'

De ex van de nieuwe lover van Kris heeft wel een gebiedsverbod afgedwongen tegen Corey Gamble. Hij zou haar overal hebben gevolgd, haar hebben mishandeld en zelfs haar auto hebben getraceerd met een GPS-systeem. Maar als er iemand is die alles weet van stalkers, dan is het Kris. Zij en haar familie hebben zijn al jarenlang het middelpunt van de realityshow Keeping up with the Kardashians. En Kris gelooft niets van het verhaal van deze ex.

Corey zou gewoon geen stalkerig type zijn, ook omdat hij zelf liever op de achtergrond blijft. Hoewel hij een grote zakenman is en onder andere het management doet van Justin Bieber, is hij niet bekend bij het grote publiek. Ook heeft hij bij Kris nooit geprobeerd om op te scheppen over zijn werk. Bovendien zou Corey vanaf het begin eerlijk zijn geweest over de problemen met zijn ex-geliefde.