Storm Ciara nog geen gevaar voor première musical Tina

„We houden de situatie van minuut tot minuut in de gaten en zijn in overleg met autoriteiten en veiligheidsdiensten”, aldus een woordvoerder. Door de storm, die vanaf de middag over het land trekt, werden al meerdere evenementen afgelast. Zo gaan alle wedstrijden in de Eredivisie niet door.

TINA beleeft zondag zijn première in het Beatrix Theater in Utrecht. De 80-jarige Tina is zelf niet aanwezig omdat ze het een te grote onderneming vond om naar Nederland te reizen. De musical, waarin Nyassa Alberta en Nurlaila Karim de hoofdrol afwisselend vertolken, is in ieder geval tot en met september te zien.