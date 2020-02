Verlinde houdt vast aan première Tina ondanks storm

„We houden de situatie van minuut tot minuut in de gaten en zijn in overleg met autoriteiten en veiligheidsdiensten”, aldus een woordvoerder. TINA beleeft zondag zijn première in het Beatrix Theater in Utrecht. De 80-jarige Tina is zelf niet aanwezig omdat ze het een te grote onderneming vond om vanuit haar Zwitserse woonplaats naar Nederland te reizen.

Ook de musical Anastasia in Scheveningen is voorlopig niet afgelast. De woordvoerder van Stage Entertainment laat weten dat er op dit moment geen reden tot zorg is. „We volgen onze protocollen. Pas bij code rood lassen we voorstellingen af.” Bezoekers die een kaartje hebben gekocht worden in dat geval benaderd. „We hebben alle contactgegevens van de kaartkopers. Ook via onze social media-kanalen kunnen bezoekers op de hoogte blijven.”

Ja, het aflassen van de shows dat zou zelfs nog tot kort voor de voorstellingen kunnen gebeuren, stelt de woordvoerder. „Of als het tijdens de shows nog gevaarlijk wordt, kunnen we alsnog maatregelen nemen. Nogmaals, we blijven het voortdurend monitoren.”

In Duitsland zijn de middag- en avondvoorstellingen van de musical Tanz der Vampire in Oberhausen, ook een productie van Stage Entertainment, wel afgelast. Dat liet de organisatie op Facebook weten. „Daar gelden waarschijnlijk andere protocollen”, verklaart de woordvoerder.

Door de storm, die vanaf de middag over ons land en Duitsland trekt, werden al meerdere evenementen afgelast. Zo gaan alle wedstrijden in de Eredivisie niet door.