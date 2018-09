Partner Seth Gaaikema: 'Ik zit in een rollercoaster'

Peter vertelt aan RTL dat hij zich staande houdt, zij het met moeite. Ondanks het grote verlies, dat hij elk moment van de dag ervaart, vindt hij troost in de laatste momenten die hij met Seth deelde.

"Ik hield mijn hand in die van hem en mijn andere hand had ik op zijn voorhoofd. Zo heb ik hem kunnen bedanken voor al het moois dat hij mij heeft gegeven", vertelt Peter geëmotioneerd. "Ik heb hem toen gezegd dat hij mocht gaan. Dat was een mooi moment, heel vredig. Het gaf me toen een goed gevoel en dat doet het nog steeds."

Seth Gaaikema stierf op 21 oktober aan hartproblemen. Hij werd 75 jaar. Seth deed vlak voor zijn overlijden mee aan Hanneke Groentemans programma Sterren Op Het Doek. Die aflevering is zaterdag te zien op NPO2.