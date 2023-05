Miley Cyrus wil niet meer touren: ’Het voelt onnatuurlijk’

Na haar vorige tour in 2014 vroeg Cyrus zich af of ze dat eigenlijk wel wilde. De zangeres kwam erachter dat ze niet de „wens” voelde om grote shows te doen. „Wil ik mijn leven leiden voor andermans plezier of voldoening”, vraagt Cyrus zich hardop af in de Britse editie van modeblad Vogue.

De 30-jarige zangeres staat liever in kleine zalen. „Zingen voor honderdduizenden mensen is niet echt iets waar ik van hou. Er is geen verbinding. Er is geen veiligheid”, legt ze uit. „Het voelt ook onnatuurlijk. Het is isolerend omdat je je alleen voelt als je voor honderdduizend mensen staat.”

Sinds haar laatste wereldtournee heeft de zangeres alleen kleine tournees gedaan. Zo gaf ze in 2015 acht shows in de Verenigde Staten en Canada en stond ze in 2019 zeven keer in Europa. Vorig jaar gaf ze vijf concerten, waarvan vier in Zuid-Amerika.