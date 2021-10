’Relatie met Ellen DeGeneres kostte me bijna mijn carrière’

Heche maakte haar relatie met DeGeneres publiek toen ze de comedian in 1997 meenam naar de première van haar film Volcano. Ze zegt dat het niet lang duurde totdat er deuren voor haar dichtgingen in Hollywood. „Ik heb tien jaar lang geen studioprojecten gekregen”, aldus de actrice, die drie jaar iets met DeGeneres had. „Ik kreeg de zak bij een miljoenenproductie en kwam er niet meer in bij de grote studio’s.” In het interview noemt Heche zichzelf „patient zero van de cancelcultuur.”

Toch deed niet iedereen mee aan de boycot van de actrice. Ze spreekt zeer lovend over Harrison Ford, die met haar de romantische comedy Six Days, Seven Nights maakte. Heche was al in onderhandeling over de film toen ze iets met DeGeneres kreeg. Ze had het idee dat de studio van haar af wilde, toen Ford aan de lijn hing. „Hij zei: ’Het maakt me niet uit met wie je het doet, we hebben een romantische comedy te maken. Laten we het de beste ooit maken.’ En daarom is Harrison Ford mijn held.”