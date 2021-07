André van Duin vond troost in muziek van André Rieu

Presentatrice Simone Kleinsma vroeg aan Van Duin of muziek iets heeft kunnen betekenen in het verwerken van de dood van Martin. „Ja natuurlijk, daar vind je wel steun en troost in. Dat is met muziek altijd”, zei de komiek.

Een specifiek troostliedje heeft Van Duin niet. „Het is vooral veel instrumentale muziek en niet zo zeer met tekst. Het klinkt misschien gek, maar muziek van André Rieu vind ik wel een goed voorbeeld. Dat vind ik heel mooi. (...) Ik ben daar ook vaak met Martin geweest, dus als je daar weer naar toegaat, denk je daar weer aan terug, ja.”

Danny Vera

Van Duin sprak ook kort over zijn samenwerking met Danny Vera. Eerder dit jaar brachten de twee samen het nummer Voor Altijd uit, dat over Martin gaat. „Maar ik heb de tekst wel onzijdig gelaten zodat het over een man of een vrouw kan gaan. Zo is het voor iedereen aanspreekbaar. Ik hoorde dat het momenteel veel op begrafenissen wordt gedraaid.”

Het liedje vindt Van Duin „een mooi monument voor Martin.” „Hij is veel te vroeg overleden, en nu heb je toch iets wat achterblijft.”

Vriendschap

Een jaar geleden stonden Van Duin en Rieu met een dubbelinterview in De Telegraaf. Over hun vriendschap vertelde Rieu: „Er zit natuurlijk veel afstand tussen onze woonplaatsen, en ik ben dan normaal gesproken ook nog eens veel weg. Maar we houden altijd contact. Ik heb ook erg meegeleefd met André toen dat met Martin speelde. Jazeker, toen heb ik wel van me laten horen.”

Van Duin: „Heel lief, ja. We kennen elkaar al heel lang, nadat ik als mijnheer Wijdbeens een keer langsging bij André en zijn orkest. Daar zijn een paar samenwerkingen uit voortgekomen en ik heb ook hier op het Vrijthof als mezelf met ze gestaan en Het Dorp gezongen. Wij hadden meteen een klik.”