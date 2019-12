Lucas Hamming: Maestro heeft een wereld voor me geopend

Ⓒ ANP Kippa

Voor Lucas Hamming was deelnemen aan Maestro niet alleen leuk, maar ook ontzettend nuttig. De kersverse winnaar van Maestro - Lucas won zondagavond in de live uitgezonden finale van Monic Hendrickx - is van plan om zijn ervaring uit het programma ook in te zetten bij het componeren van eigen muziek. „Er is een wereld voor me opengegaan”, zegt hij in gesprek met BuzzE.