Rod Stewart wil film over zijn leven

De 75-jarige muzikant was een groot fan van Rocketman en zou dan ook maar wat graag een soortgelijke biopic over zijn eigen leven laten maken. „Rhys zou een heel goed acteur zijn. Maar hij moet iets doen met zijn kapsel”, vertelt Stewart in een interview op BBC Radio 2.

Alistair, de veertienjarige zoon van Rod, zou het ook wel zien zitten om in de film te spelen. „Hij heeft aangeboden om mij te spelen als tiener, omdat we ontzettend op elkaar lijken. Het is niet erg als het niet gebeurt, maar ik zou het een enorme eer vinden als hij het mag doen.”

De afgelopen jaren zijn er verschillende succesvolle muzikale biopics uitgebracht en Rod erkent dat het erg moeilijk zal zijn om bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody, waarvoor Rami Malek een Oscar won voor zijn vertolking van Queen-frontman Freddie Mercury, te evenaren. „Maar ik zou het proberen!”