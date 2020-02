Netflix trekt stekker uit Spinning Out

The Maze Runner-actrice Kaya Scodelario speelt in Spinning Out de rol van Kat Baker. Deze Kat wil na een lelijke val haar schaatsen aan de wilgen hangen, maar krijgt dan de kans om een ijsduo te vormen met bad boy Justin. Naast Scodelario zijn ook onder meer January Jones, Willow Shields en Amanda Zhou te zien in de show.

Eerder deze week trok Netflix ook al de stekker uit serie Soundtrack, van de makers van Quantico. De streamingservice evalueert de meeste series na een maand. Hebben er in die tijd niet genoeg abonnees gekeken, dan valt het doek voor de show in kwestie.