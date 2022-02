Tino Martin werkt niet meer samen met Lil Kleine: ’Wat een lul’

„Het is over en uit”, zegt Tino Martin in de ochtendshow. „Ik heb thuis geleerd: aan een vrouw kom je niet. Ik ben door drie vrouwen opgevoed, twee zussen en mijn moeder. Die hebben dat bij mij er wel ingestampt hoor, dat is echt een no go. Dat kan echt niet.’’

’Verschrikkelijk’

Op de vraag hoe de volkszanger op het nieuws van de afgelopen dagen heeft teruggekeken, antwoordt hij: „Ik vind het verschrikkelijk. Ik zat de beelden samen met mijn vriendin te kijken en ik zeg: wat een lul zeg. Daar kun je niet omheen.”

Tino Martin en Lil Kleine hebben sinds zijn arrestatie geen contact gehad. „Hij is net vrij. En ik heb er niet echt behoefte aan.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

’Voordeel van de twijfel’

De zanger heeft naar eigen zeggen ook vragen gekregen of hij het nummer Gabber, dat hij vorig jaar met Lil Kleine uitbracht, misschien beter niet had kunnen uitbrengen. Toen ontstond al ophef nadat Lil Kleine Vaes zou hebben mishandeld op Ibiza. Die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. Hij gaf zijn collega toen ’het voordeel van de twijfel’, bekent Tino Martin nu.

„Toen dat aan de hand was op Ibiza, hebben wij samen met het management het lied nog drie maanden in de vriezer gezet. Omdat ik wilde aankijken wat er ging gebeuren. In afwachting bleek dat zowel Jorik als Jaimie zeiden: het is helemaal anders gegaan, het is en blijft een gerucht en er klopt helemaal niks van. Een maand later zag ik ze hand in hand over het strand in Dubai lopen, al kussend en heel vrolijk door het leven. Toen dacht ik: die plaat kan gewoon uit.”

In beroep

Lil Kleine is woensdag in afwachting van het onderzoek naar mishandeling vrijgelaten. De rapper heeft drie nachten doorgebracht op het politiebureau in Amsterdam.

Woensdagmiddag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Die besloot het voorarrest te schorsen. Het OM is tegen die beslissing in beroep gegaan. Volgens het OM zijn er voldoende ernstige bezwaren om Lil Kleine langer vast te houden.