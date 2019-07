Naomi Campbell deelt dieetgeheim

„Ik eet alleen als ik er zin in heb”, laat de bijna 50-jarige beroemdheid weten. „Ik honger mezelf niet uit. Als ik een dag geen zin heb om te eten, dan doe ik dat ook gewoon niet en drink ik water of een sapje. Het hangt er vanaf hoe ik me voel.”

Ook zegt ze op dagen als het buiten erg heet is soms helemaal niks te eten: „Ik wil dan gewoon sap drinken.” Naomi’s dieet is nooit gepland. „Het kan alleen een dag zijn, soms twee dagen per week.”