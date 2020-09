Diva Mariah Carey maakt dramatisch moment van uitpakken memoires

Op Twitter deelt ze het moment, dat is vastgelegd op camera. „Een behoorlijk emotioneel moment, nu ik The Meaning of Mariah Carey voor het eerst in druk zie. Ik ben zo trots en ik kan niet wachten tot jullie het lezen.”

Met enig gevoel voor drama pakt de diva de doos uit om een exemplaar in handen te nemen. „Ok, hier is het. Ik laat het jullie zien voor ik er zelf naar kijk.” Vervolgens werpt ze er zelf een intense blik op. „Ik hou mijn emoties in, omdat ik mijn make-up niet wil ruïneren. Maar het is ongelooflijk.” Ze is ook erg blij met de foto van zichzelf als klein meisje op de achterkant van het boek, die via het haar verbonden is met de voorkant, al vindt ze de streepjescode door die jeugdfoto wat minder. „Ik hoop echt dat jullie het mooi vinden. Ik kan het niet eens uitdrukken, zonder dat ik te emotioneel word.”