Kim Kardashian maakt standbeeld van billen

Kim, die afgelopen week nog naakt op de cover van Paper magazine stond, heeft 13.000 dollar betaald om een siliconen exemplaar van haar bilpartij te laten maken voor haar man Kanye West.

Een bron laat aan dagblad The Sun weten: “Dat cadeau was haar eigen idee, ze vindt dat kunst. Bovendien wist ze dat Kanye er dol op zal zijn.” Dat laatste is ook geen geheim, zo rapt Kanye in zijn lied ‘I Won’ dat hij haar achterste in goud wil dopen.

Verder laat de bron nog weten dat Kanye nu altijd een stukje van Kim bij zich heeft als ze op reis is: haar billen.

Kim is nu op zakenreis met haar dochtertje North om haar nieuwe luchtje ‘Fleur Fatale’ te promoten. Toch heeft ze tussen alle drukte door tijd om haar cover in Paper te verdedigen. Zo zegt ze in het Australische programma ‘The Project’: “Als rolmodel zeg ik niet dat iedereen hetzelfde moet doen, maar het was voor mij een kunstproject. Dit heeft mij geleerd om te doen wat ik wil.”