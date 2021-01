Acteur Bruce Kirby (95) overleden

„Mijn liefste briljante vader Bruce Kirby is vredig overleden op 95-jarige leeftijd”, schrijft zoon John, die zelf acteercoach is. „Mijn hart heeft het zwaar, maar ik ben dankbaar voor de gezegende jaren samen.” John zegt ook dat zijn vader altijd hard heeft gewerkt en dat hij het „erg pijnlijk vond toen hij niet meer kon optreden.”

Bruce Kirby, die in 1925 werd geboren in New York, speelde verder in de televisieserie Columbo, net als in L.A. Law, en The Golden Girls, Crash en The Muppet Movie uit 1979.

Naast John had Bruce Kirby nog één zoon, Bruno. Hij was ook acteur en overleed in 2006 aan de gevolgen van leukemie.