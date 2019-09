Is Epstein-assistente toch de DUIVEL?

Emmy Taylor

Ze zegt zelf - bij monde van haar zwager STEPHEN - van niets te weten, maar hoe onschuldig is EMMY TAYLER? De Britse 44-jarige actrice behoorde begin deze eeuw tot de inner circle van JEFFREY EPSTEIN (66), de miljardair met een voorliefde voor jonge meisjes. Amerikaanse aanklagers zijn ervan overtuigd dat Tayler een spil was in Epsteins waanzinnige wereld van seksueel misbruik en grootheidswaanzin en willen haar zo snel mogelijk spreken...